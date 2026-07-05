Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также в Украине и Молдавии. Об этом заявил РИА Новости глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

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«То, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием "русофобия", это для нас уже совершенно очевидно», — подчеркнул Лукьянцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Совет Европы, обвинив организацию в игнорировании проявлений русофобии, и назвала ее представителей клоунами.