Названы страны с высоким уровнем русофобии

Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также в Украине и Молдавии. Об этом заявил РИА Новости глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
«То, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием "русофобия", это для нас уже совершенно очевидно», — подчеркнул Лукьянцев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Совет Европы, обвинив организацию в игнорировании проявлений русофобии, и назвала ее представителей клоунами.