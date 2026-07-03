"Пушечное мясо": в Китае предупредили Финляндию о роковом шаге
Китайское издание NetEase опубликовало материал, в котором предупредило, что Финляндия совершила роковую ошибку, отменив запрет на размещение ядерного оружия НАТО на своей территории. Авторы статьи уверены, что страна, имеющая 1300 километров общей границы с Россией, теперь оказалась на пороге небывалого конфликта, который несет угрозу самому существованию государства.
«Финляндия открыла ящик Пандоры. Теперь страна, добровольно ставшая аванпостом НАТО, может в любой момент оказаться в эпицентре ядерной катастрофы, превратившись в пыль из-за слепого следования западным амбициям», — подчеркивается в публикации.
Китайские аналитики также обратили внимание, что Хельсинки десятилетиями поддерживал нейтралитет, но был фактически переманен Альянсом через планомерную пропаганду «российской угрозы». В итоге финская элита, предав национальные интересы ради Вашингтона, превратила процветающее государство в «пушечное мясо» для большой войны, которую НАТО давно готовит против России.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал решение властей Финляндии в своем аккаунте в социальной сети X. Он подчеркнул, что этот шаг не останется без последствий для национальной безопасности Хельсинки.
«Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности!» — написал политик.