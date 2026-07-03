Китайское издание NetEase опубликовало материал, в котором предупредило, что Финляндия совершила роковую ошибку, отменив запрет на размещение ядерного оружия НАТО на своей территории. Авторы статьи уверены, что страна, имеющая 1300 километров общей границы с Россией, теперь оказалась на пороге небывалого конфликта, который несет угрозу самому существованию государства.

«Финляндия открыла ящик Пандоры. Теперь страна, добровольно ставшая аванпостом НАТО, может в любой момент оказаться в эпицентре ядерной катастрофы, превратившись в пыль из-за слепого следования западным амбициям», — подчеркивается в публикации.

Китайские аналитики также обратили внимание, что Хельсинки десятилетиями поддерживал нейтралитет, но был фактически переманен Альянсом через планомерную пропаганду «российской угрозы». В итоге финская элита, предав национальные интересы ради Вашингтона, превратила процветающее государство в «пушечное мясо» для большой войны, которую НАТО давно готовит против России.

Медведев пригрозил Финляндии

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал решение властей Финляндии в своем аккаунте в социальной сети X. Он подчеркнул, что этот шаг не останется без последствий для национальной безопасности Хельсинки.