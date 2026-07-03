Германия вызвала посла Китая из-за сообщений об обучении российских военных

Германия вызвала посла КНР в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД ФРГ.
В немецком дипведомстве заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несет угрозу безопасности Германии.
На Западе заподозрили Китай в помощи российским военным
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о якобы обучении российских военных в Китае абсурдными и лживыми. Дипломат добавила, что Москва осуждает попытки западных стран и Евросоюза вбить клин в дружбу между Россией и КНР с помощью подобных информационных провокаций.