Русофобия в современной Европе достигла стадии психического заболевания, заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

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Так он отреагировал на недавнюю инициативу 50 британских депутатов, которые потребовали запретить популярный российский мультсериал «Маша и Медведь», усмотрев в приключениях героев «российскую пропаганду».

«Это перебор. Честно говоря, русофобия в Европе становится психическим заболеванием. Я люблю "Машу и Медведя"», — заявил Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X.

Политический деятель не сдержал эмоций, оценивая попытку парламентариев бороться с детской анимацией. Его поддержали тысячи пользователей сети, которые высмеяли британских чиновников, назвав их предложение «мелочным» и лишенным здравого смысла. Самих авторов идеи в соцсетях открыто окрестили неудачниками, пытающимися самоутвердиться за счет борьбы с вымышленными «угрозами».

История с запретом мультфильма началась после того, как Netflix выкупил права на новые сезоны «Маши и Медведя». Стоит отметить, что эти попытки цензуры выглядят особенно нелепо на фоне успеха проекта: мультфильм студии Animaccord переведен на 40 языков и стабильно входит в топ-5 самых любимых развлекательных брендов во всем мире, полностью игнорируя политические запреты западных элит.