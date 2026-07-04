Президент Литвы предрек раскол НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО может грозить распад в случае, если страны - члены альянса не смогут достичь целевого показателя военных расходов в размере 5% от ВВП. Об этом сообщила газета Politico.

"Было бы крайне спорным или противоречивым, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5%. Это, естественно, разделит альянс на две или три части", - приводит его слова издание.

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Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из этих 5% странам НАТО предстоит тратить 3,5% ВВП на собственно военные нужды - закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил. Еще 1,5% ВВП они должны будут направлять на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и другое.