Чайка сообщил о закрытии с 4 июля Русского дома в Кишиневе

Россотрудничество с 4 июля 2026 года прекращает работу Русского дома в Кишинёве из-за отказа Молдавии продлить соответствующее соглашение, однако агентство продолжит своё присутствие в стране через представительство в посольстве РФ. Об этом заявил глава ведомства Игорь Чайка.

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По словам Игоря Чайки, работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства РФ не остановится. Также в планах проведение других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

«Мы сохраняем в составе посольства России в Молдавии своего представителя... Мы обязательно продолжим поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания», — отметил глава Россотрудничества.

Он напомнил, что в конце 2025 года Молдавия соответствующей нотой проинформировала Россию о непродлении на новый пятилетний срок межправительственного соглашения о культурных центрах от 1998 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение властей Молдавии шагом, направленным на разрушение многовековых российско-молдавских связей.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в 2020 году Майи Санду, а также победы на выборах учреждённой ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.