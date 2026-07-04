Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов
Армянский Конституционный суд отклонил иски семи оппозиционных политических сил и окончательно закрепил итоги прошедшего в начале лета голосования в парламент страны.
Председатель Конституционного суда Арман Диланян официально огласил вердикт инстанции, передает ТАСС.
Заседания по рассмотрению объединенных в одно производство жалоб продолжались с конца прошлого месяца.
«Суд решил, первое – оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе – решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», – заявил Диланян.
Иски подавали представители семи объединений, включая блоки Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.
Также результаты оспаривала партия Гагика Царукяна. Из-за отмены итогов на трех участках этой политической силе не хватило менее 200 голосов для преодоления барьера в 4% и прохождения в парламент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 парламентских мандата. Семь оппозиционных политических сил требовали аннулировать результаты этого голосования.
В конце июня Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению поданных исковых заявлений.