Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов

Армянский Конституционный суд отклонил иски семи оппозиционных политических сил и окончательно закрепил итоги прошедшего в начале лета голосования в парламент страны.

Председатель Конституционного суда Арман Диланян официально огласил вердикт инстанции, передает ТАСС.

Заседания по рассмотрению объединенных в одно производство жалоб продолжались с конца прошлого месяца.

«Суд решил, первое – оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе – решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», – заявил Диланян.

Иски подавали представители семи объединений, включая блоки Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.

Также результаты оспаривала партия Гагика Царукяна. Из-за отмены итогов на трех участках этой политической силе не хватило менее 200 голосов для преодоления барьера в 4% и прохождения в парламент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 парламентских мандата. Семь оппозиционных политических сил требовали аннулировать результаты этого голосования.

В конце июня Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению поданных исковых заявлений.