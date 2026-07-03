Назван возможный срок появления европейского военного аналога НАТО

Появление военного аналога НАТО в Европе не произойдет раньше ухода с поста президента американского лидера Дональда Трампа, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Своим мнением о создании нового альянса среди европейских стран политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Чисто теоретически, я думаю, это возможно. На бумаге такого рода вещи могут формироваться постепенно, по ходу роста разногласий между Трампом и Европой относительно общей безопасности. Но фактически, я думаю, рассматривать появление военной организации, альтернативной НАТО, в Европе, раньше ухода Трампа не стоит», — заметил Коньков.

По словам политолога, только после объявления результатов ближайших президентских выборов в США можно будет предположить, будет ли принято подобное решение между европейскими участниками.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против создания общеевропейской армии. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре.

Глава евродипломатии добавила, что важно не создавать структуры, которые могут вызвать путаницу.