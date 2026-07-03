Конфликт между Киевом и Варшавой ставит под угрозу дальнейшую военную и финансовую помощь Украине. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем аккаунте в соцсети X, комментируя стремительное ухудшение отношений с правительством Дональда Туска.

«Зеленскому удалось вывести из себя даже самого либерального воинственного Туска. Таким образом, поддержка Украины находится под угрозой. Что ж, это может быть еще один "хитрый план" Зеленского по прекращению войны», — иронично отметила Мендель.

Напряженность достигла пика после того, как Зеленский инициировал создание Национального пантеона и начал активную героизацию деятелей ОУН*-УПА* (запрещенные в России экстремистские организации). В частности, возмущение польской стороны вызвали перезахоронение лидера националистов Андрея Мельника и присвоение одному из подразделений ВСУ наименования «Имени героев УПА*».

Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

В ответ на эти шаги президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. В ответ на это глава киевского режима вернул орден обычной почтой, что вызвало повторное возмущение в Варшаве.