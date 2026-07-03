$77.2388.03

Подозреваемого во взяточничестве депутата Рады Тищенко забросали помидорами

Газета.Ruиещё 1

Депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко, подозреваемого в вымогательстве взятки и незаконном обогащении, забросали помидорами после заседания суда. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Киеве на обвиняемого в «крышевании» кол-центров депутата Тищенко напали с помидорами
© Газета.Ru

По информации источника, неизвестный забросал парламентария помидорами после того, как тот вышел из здания суда. Тищенко попытался догнать обидчика, но ему это не удалось.

На заседании суда Тищенко избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен (17,3 млн рублей) залога «по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров», уточняет СМИ.

29 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Тищенко подозревают в вымогательстве взятки в размере $1 млн, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах. По данным НАБУ, в августе 2023 года депутат попросил у гражданина указанную сумму за оказание влияния на работу ряда кол-центров в интересах этого гражданина. Тищенко также легализовал $280,7 тыс. незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следователи установили, что законных доходов для такого подарка она не имела, и фактической передачи средств не было.