Кулак Али Хаменеи установили на площади в Иране

Монумент в виде кулака погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Монумент разместили на площади Энгелаб.

Сегодня, 3 июля, в столице Ирана в мавзолее Хомейни началась церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, она продлится несколько дней. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия, 7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, Али Хаменеи похоронят в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был избран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера и какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».