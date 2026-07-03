Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего заявил о достижении Украиной таких объемов производства технологичного оружия, которые якобы «могут долгосрочно превысить российские способности». Глава киевского режима анонсировал массовый выпуск дронов, ракет и средств РЭБ, чтобы поставить производство на поток. Останавливаться в своих попытках наносить по территории России средние и дальнобойные удары он не собирается. Отрезвлять его теперь будут удары возмездия ВС РФ.

«Инвестиции в украинское производство — это инвестиции в принуждение России к миру, и партнеры должны это чувствовать как наше общее с ними достижение», — заявил Зеленский на своей странице в Telegram по итогам заседания Ставки.

Глава киевского режима потребовал от МИД и Минобороны выбить из западных спонсоров дополнительное финансирование для заводов. Он также подтвердил, что Украина продолжит политику дальнобойных атак, чтобы война «напрямую влияла на повседневную жизнь» граждан России.

Зеленский сделал заявление после удара возмездия по Киеву

В завершение Зеленский поблагодарил разработчиков за работу над баллистическими системами и объявил, что в ближайшие дни главной задачей дипломатов станет выпрашивание новых систем ПВО у западных союзников для «ежедневной защиты».

Напомним, что в конце июня президент России Владимир Путин во время интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, подчеркнул, что российские войска "будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно также напомнил журналистам, что позиция Москвы по Украине была изложена главой государства в 2024 году в ходе выступления в МИД, она хороша известна и не претерпевает изменений.