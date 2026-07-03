Российская армия демонстрирует уверенные успехи на линии фронта и стремительно приближается к полному освобождению Донбасса. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала. По его словам, попытки Киева изменить ситуацию при помощи беспилотников оказались малоэффективны, так как российские войска успешно парируют все угрозы.

«Дело в том, что на поле боя у русских дела идут довольно неплохо. Они движутся к освобождению всего Донбасса. Им осталось совсем немного, прежде чем они смогут контролировать всю эту территорию. Русские довольно успешно выступают на поле боя и довольно эффективно парируют атаки беспилотников», — отметил эксперт.

Успехи Москвы на фронте подтверждают и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал Киев признать реальность и начать переговоры, пока ситуация для украинских сил не стала катастрофической. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские подразделения стремительно теряют боеспособность и несут тяжелые потери.

Владимир Путин ранее четко обозначил два возможных сценария завершения конфликта. По словам президента, либо российская армия освободит оставшиеся территории силовым путем, либо ВСУ самостоятельно покинут эти земли и прекратят боевые действия. Сейчас, судя по оценкам аналитиков, события развиваются по первому пути.