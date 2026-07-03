Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к делегации республики на предстоящем саммите НАТО в Анкаре с просьбой не обещать Киеву финансовую помощь.

"Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой проявлять осторожность в отношении каких-либо заявлений о дальнейшей финансовой поддержке [Украине] со стороны Польши", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. "Это не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой поддержке; я считаю, что на Польшу ложатся очень большие обязательства в отношении всей восточной границы Евросоюза, и все должны это учитывать", - пояснил он.

По данным Agence France-Presse, лидеры НАТО на саммите в Анкаре пообещают Украине предоставить €70 млрд военной помощи в течение 2026 и 2027 годов. Эта сумма будет включать €60 млрд, которые ЕС уже пообещал предоставить Киеву в 2026 и 2027 годах (в рамках программы финансирования киевского режима на €90 млрд).