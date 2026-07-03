B НАТО появились разногласия по заявлению к саммиту из-за Украины

Bloomberg: в НАТО появились разногласия по заявлению к саммиту из-за Украины
В НАТО не могут согласовать заявление к саммиту альянса в Турции из-за Украины.
Отмечается, что Польша попросила альянс профинансировать расширение на восток сети трубопроводов времён холодной войны, соединяющих военные объекты в Западной Европе.
В то же время Италия попыталась смягчить обещание военной помощи Украине до конца следующего года. В Риме указали, что жёсткие временные рамки могут помешать достижению мирного урегулирования раньше этого срока.
Газета Türkiye ранее писала, что оценки и заявления на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будут крайне важны в контексте дальнейших отношений с Россией и риска возможного конфликта альянса с Москвой.