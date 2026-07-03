Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала жестко раскритиковал недавние заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, прозвучавшие во время ее визита в Баку.

Глава ЕК попыталась обвинить Россию в использовании энергетики как оружия, утверждая, что именно Москва прекратила поставки газа в Европу.

«Бедный Евросоюз, которому Россия перекрыла поставки. Это уже не первый раз, когда она поднимает эту тему. После двадцати одного пакета санкций получается, что именно Москва отрезала нас от своих энергоресурсов», — иронично заметил Христофору.

Обозреватель также высмеял слова фон дер Ляйен о якобы успешном опыте Европы в «диверсификации» энергопоставок. По мнению журналиста, глава Еврокомиссии не осознает реального значения этого термина, так как отказ от множества поставщиков в пользу одного — это прямо противоположный процесс.

«Я не думаю, что она понимает, что означает слово "диверсификация". Переход от множества поставщиков к одному — это вовсе не диверсификация. Кто-то должен объяснить ей», — заключил он.

Напомним, что Совет ЕС в январе 2026 года утвердил жесткий регламент по поэтапному сворачиванию импорта российского газа. С 25 апреля текущего года начал действовать запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам, а с 17 июня 2026 года аналогичное ограничение коснулось трубопроводного газа. Москва неоднократно предупреждала, что отказ от прямого сотрудничества обернется для европейцев новой, более жесткой зависимостью от дорогих посредников, однако эти предостережения были проигнорированы.