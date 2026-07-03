В ООН потребовали остановить пытки пленных россиян на Украине

Половина захваченных украинской стороной российских бойцов подвергалась жестокому обращению и издевательствам в пунктах временного содержания.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с требованием защитить российских военнопленных, передает ТАСС.

На проходящей в Женеве 62-й сессии профильного совета он обратил внимание на недопустимость подобных действий.

«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения, преимущественно в пунктах временного содержания перед перевозкой в официальные места содержания под стражей», – сказал он.

Представитель организации подчеркнул абсолютный характер запрета на применение насилия. Он добавил, что виновные должны понести ответственность, однако точное число пострадавших называть не стал.

В России заявили о подготовке нового обмена пленными

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о систематическом применении украинскими боевиками физического насилия к российским военнопленным.

Прошлой осенью Фолькер Тюрк рассказал о фактах пыток задержанных лиц со стороны киевских властей.

В мае прошлого года Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность из-за жестокого обращения с пленными бойцами Вооруженных сил России