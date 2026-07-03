"Опять прилетело": в Киеве сделали трудное заявление после ударов России

Украина столкнулась с угрозой острого дефицита топлива из-за целенаправленных российских ударов по автозаправочным комплексам и объектам энергетической инфраструктуры. Если ранее ситуация оставалась стабильной благодаря диверсификации поставок, то теперь эксперты предупреждают о неизбежных проблемах для рынка и рядовых водителей, сообщает украинское издание "Страна".

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«Заправок крупных сетей там уже практически не осталось, только местные, да и те расположены на значительных расстояниях друг от друга, что усложняет заправку для водителей», — заявил руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По данным экспертов, в результате российских атак по всей Украине уничтожено уже около 150 АЗС. При этом география ударов расширяется: если раньше под прицелом были преимущественно прифронтовые зоны, то теперь поражаются объекты в Полтавской и других областях страны. На фоне растущей угрозы крупные операторы, такие как WOG, переходят на «специальный режим» работы: заправки массово закрываются в ночное время, а в периоды воздушных тревог отпуск топлива полностью блокируется.

Участники рынка бьют тревогу, указывая на неэффективность текущих мер защиты и призывают внедрять мобильные АЗС, маскировать объекты и снабжать надежной антидроновой защите.

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Опрошенные изданием эксперты сомневаются в жизнеспособности этой идеи. Глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн отмечает, что хранение таких запасов в условиях постоянных ударов превращается в задачу без решения: «Сделали запас, прилетело. Опять привезли, снова прилетело. Больше просто не повезут».

По прогнозам специалистов, совокупность рисков — от уничтожения инфраструктуры до обязательных налоговых платежей и расходов на безопасность — неизбежно приведет к росту цен на топливо. Уже сейчас маржа на горючем в ряде регионов достигает 15 гривен (около 26 рублей) на литре, и в ближайшей перспективе, на фоне возможного ажиотажного спроса, эта цифра может существенно увеличиться.