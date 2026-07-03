В США заявили, что Трамп добьется окончания конфликта на Украине

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп добьется окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в конгрессе есть люди, которые будут этим недовольны — Луна обвинила их в том, что они используют конфликт для заработка. При этом республиканка уверена, что Трамп успеет добиться окончания украинского конфликта до конца своего президентского срока.

«Мы добьемся мирного соглашения между Россией и Украиной, и именно это станет наследием президента Трампа», — заявила она.

Ранее Трамп допустил пересмотр соглашений в Анкоридже.