США официально предупредили Польшу о том, что Россия вскоре собирается совершить на нее атаку. По мнению американцев, это могут быть атаки дронов, а также имитация авиаударов. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник объяснил, почему России нет смысла нападать на Польшу, и как скандал с Украиной спровоцировал появление «страшилок» для поляков.

О том, что Россия якобы должна напасть на Польшу, сообщило издание The Telegraph. По данным авторов, Вашингтон предупредил Польшу о вероятности усиления напряженности в ближайшие месяцы и представил ряд возможных сценариев развития событий. Среди них - атаки дронов на объекты критической инфраструктуры, включая электростанции, а также имитация авиационных ударов с целью проверки готовности польской системы противовоздушной обороны.

По словам Станислава Крапивника, наносить удары по Польше нам сейчас нет никакого смысла.

- Сейчас там разразился очень большой скандал, в результате которого поляки дистанцировались от Украины, - говорит он. - Дошло до того, что поляки отказались передавать ВСУ истребители МиГ-29. А некоторые командиры радикальных подразделений Зеленского уже угрожают начать убивать польских граждан. Скандал грандиозный, и он нам, нет смысла скрывать, выгоден. Зачем нам в таком случае нападать на Польшу? А вот глобалистам выгодно организовать провокацию и потом обвинить в ударе Россию, потому что поляки неожиданно «сошли с дистанции».

При этом не стоит питать иллюзий по поводу того, что поляки, осознав, что на Украине есть нацизм, стали нашими друзьями. Это не так.

- Как далеко может зайти это противостояние Польши с Украиной?

- Вообще, может зайти довольно далеко. В конце концов, у Польши нет особого желания быть пушечным мясом в войне за Украину. Чего действительно хочет Польша, так это забрать себе все территории Западной Украины - «восточные кресы» - Луцк, Львов, Волынь. Просто они боятся туда лезть и терпеливо ждут, когда развалится Украина.

Президент Польши Кароль Навроцкий, кстати, был в шоке, когда узнал настоящие цифры потерь Польши на Украине. Хоть они и утверждают, что это все наемники, но на самом деле они прекрасно знают, что это далеко не наемники. Судя по тому, что Польша уже потеряла более 10 тысяч своих солдат, можно смело заявлять, что она в этом конфликте уже достаточно серьезно пострадала и многое отдала, чтобы получить боевой опыт. Конечно, задача у Запада - это привести в чувство Польшу и вернуть ее в конфликт на Украине. Получится ли это сделать - большой вопрос.