Пока вы не уснули: отказ Уиткоффа и Кушнера от поездки в РФ и требование Киева к Польше

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Уиткофф и Кушнер отказались ехать в Россию

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно поддерживали связь с украинскими и российскими официальными лицами. Были и личные встречи, о которых не сообщалось публично, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник издания заверил, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждения. Однако ради еще одной совместной фотосессии они не поедут.

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Киев выдвинул требование Польше

Украина не приняла от Польши оставшиеся истребители МиГ-29 из за их технического состояния. По данным Onet, украинская сторона была готова забрать самолеты только после капитального ремонта и модернизации за счет Варшавы.

По информации издания, украинская делегация приезжала в Польшу для оценки 15 истребителей МиГ-29, которые еще находятся на вооружении польских ВВС. Эти самолеты много лет не проходили модернизацию, поскольку Польша постепенно заменяет их новой техникой, включая FA-50 и F-35.

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В Китае раскрыли, начнет ли НАТО войну с Россией из-за Украины

Североатлантический альянс не решится объявить России прямую войну из-за Украины. По мнению автора китайского портала Baijiahao, руководство НАТО предпочло выбрать стратегию ведения боевых действий чужими руками, так как боится катастрофических для Европы последствий прямого столкновения с Москвой.

«Если бы Североатлантический альянс хотел воевать с Россией, он бы уже придумал для этого предлог. Однако, очевидно, он этого не хочет, и лишь продолжает поставлять деньги и оружие Украине», — отмечает автор публикации.

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Стало известно о закупке Россией авиакеросина из недружественной страны

Россия на фоне проблем на внутреннем рынке топлива собирается ввезти партию произведенного в Японии авиакеросина через Южную Корею. Объем партии составит не менее 200 тысяч баррелей, со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

Предположительно, груз отправят из японской Тибы в первой половине июля, а в районе южнокорейского порта Йосу его перегрузят на другой танкер, идущий в конечный пункт назначения, который не называется.

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«Они обречены»: военкор раскрыл сценарий двойного коллапса ВСУ в Донбассе

Военный корреспондент Павел Кукушкин заявил, что украинские гарнизоны в Константиновке и Красном Лимане теряют управление и снабжение. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам военкора, в Константиновке единой обороны у ВСУ больше нет, существуют лишь отдельные очаги - на юго-западе, в центре и на северо-востоке. Все они блокированы, связи с тылом нет, прорваться к ним украинское командование не может, подчеркнул Кукушкин.

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Стало известно, грозит ли Москве европейская жара

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Аномальная тепловая волна, накрывшая страны Западной и Центральной Европы, в ближайшее время не доберется до столичного региона. Об этом в разговоре с Рамблером рассказала синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, пик июньского зноя в Москве уже пройден, и жителей города ждет заметное освежающее похолодание с северо-западными ветрами.

Ранее во многих департаментах Франции был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за рекордной жары. В Испании и Португалии столбики термометров перевалили за отметку 42,5 °C, а в Германии, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 °C. Экстремальные погодные условия уже нанесли серьезный удар по европейской экономике, которая из-за резкого роста стоимости электроэнергии потеряла порядка €5 млрд.

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Появилось фото подозреваемой в подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако

© SEBASTIEN NOGIER/EPA/TACC

Интерпол опубликовал фотографию женщины, которая подозревается в совершении взрыва возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

На фото изображена женщина с темными волосами до плеч. Она одета в белую футболку в полоску. На правой руке у женщины большая татуировка.

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Олег Газманов выдал дочь замуж

1 июля единственная дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж. О радостном событии сообщила супруга прославленного артиста Марина.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Марина Газманова опубликовала несколько видео, сообщив, что организовывать свадьбу - дело тяжелое, но она довольна полученным результатом.

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Раскрыта сумма на счетах уехавшей из России Пугачевой

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, сохранила на счетах в стране 120 миллионов рублей. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, исполнительнице начисляется пенсия, а также проценты по депозитам в российских банках. Кроме того, артистка получает авторские отчисления за более чем 200 песен, права на которые принадлежат ей. Отмечается, что Пугачева может самостоятельно распоряжаться средствами, поскольку не имеет статуса иностранного агента.

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На Марсе обнаружили руины древней цивилизации

Новое панорамное изображение, переданное марсоходом Curiosity с поверхности Красной планеты, вызвало бурную дискуссию в интернете. На снимке, сделанном в кратере Гейла, некоторые пользователи разглядели объект, напоминающий строение с дверным проемом, передает Daily Mail.

По мнению уфолога Скотта Уоринга, это глинобитная стена и вход, созданные разумными существами для защиты от непогоды. Он заявил, что на 100% уверен в искусственном происхождении структуры.

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