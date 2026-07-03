Сибига отказался отвечать на вопросы журналистов, покидая МИД Польши

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига покинул здание МИД в Варшаве, где он встречался с польским коллегой Радославом Сикорским, не ответив на вопросы журналистов. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Отмечается, что Сибига прибыл в Варшаву с целью преодолеть кризис в отношениях между двумя странами.

"Нам суждено быть добрыми соседями, и об этом мы будем разговаривать", - сказал Сибига перед встречей.

В свою очередь, председатель комиссии по иностранным делам Сейма (нижней палаты польского парламента) Павел Коваль добавил, что по итогам встречи Сикорского и Сибиги последуют соответствующие заявления.

В июне между Варшавой и Киевом вспыхнул конфликт из-за решения Владимира Зеленского присвоить имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Президент Польши Кароль Навроцкий в этой связи лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого ряд украинских чиновников принял решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины. В ответ ряд польских граждан также вернул ранее полученные государственные награды Украины. В свою очередь, Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, которая состоялась 25-26 июня, а также объявил о создании "пантеона украинских героев". Верховная рада приняла 1 июля закон о "национальном пантеоне", где могут быть перезахоронены пособники нацистов из УПА.