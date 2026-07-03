«Расплата за жару»: рейтинг доверия Макрону рухнул

Уровень доверия французов президенту Эммануэлю Макрону снизился на 3 процентных пункта и теперь составляет 23 процента, сообщает социологический центр Elabe. Падение рейтингов зафиксировано на фоне недавней волны экстремальной жары.

С 24 июня и за время волны рекордной жары во Франции зафиксировали примерно на тысячу смертей больше, чем обычно фиксируется в это время года. Французы критикуют руководство страны за превентивные меры, которых оказалось недостаточно.

Как отметили в Elabe, 71 процент респондентов заявили, что в принципе не доверяют главе государства (рост на 2 пункта). При этом доля тех, кто выбрал крайнюю степень формулировки - «абсолютно не доверяю», немного сократилась - до 44 процентов (минус 2 пункта). Это на 10 пунктов ниже показателей начала года и на 15 пунктов меньше пиковых значений периода институционального кризиса, вызванного отставкой премьера Франсуа Байру.

Макрон теряет поддержку даже среди лояльного электората. Показатели одобрения упали как среди тех, кто голосовал за него в первом туре президентских выборов (57 процентов, минус 5 пунктов), так и среди избирателей второго тура (43 процентов, минус 6 пунктов). Среди левого электората доверие к Макрону снизилось до 20 процентов. Среди людей правых взглядов и сторонников Марин Ле Пен уровень поддержки главы государства сократился до символических 4 процентов.

Самой благосклонной возрастной группой по отношению к действующему президенту Франции остается молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.

Ультраправые политики Жордан Барделла и Марин Ле Пен возглавили политический рейтинг с одинаковым результатом в 38 процентов одобрения. Третье место занял экс-премьер, правоцентрист и возможный кандидат в президенты Эдуар Филипп (34 процента), а на четвертую строчку впервые поднялась племянница Ле Пен, евродепутат Марион Марешаль, чей рейтинг вырос до 33 процентов.