Дональд Туск убедительно просит польских делегатов на саммите НАТО не обещать Киеву финансовой поддержки. Премьер-министр Польши призвал польскую делегацию к осторожности и не выступать с какими-либо декларациями.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. По словам Туска, приоритетом Польши является укрепление восточной границы НАТО, а не финансирование Украины. Польский премьер подчеркнул на брифинге, что у его страны очень много обязанностей, касающихся всей восточной границы Европейского союза.

Украинский бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов. При этом доходы Киев планирует в размере 68,6 миллиарда долларов. Закрывать бюджетную дыру киевский режим намерен за счет внешнего финансирования, передает РИА Новости.