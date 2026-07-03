Предстоящий саммит НАТО в Анкаре не принесет прорыва в отношениях с Россией, а его ключевые участники сосредоточатся на ритуальных заявлениях и попытках задобрить президента США Дональда Трампа. Об этом в комментарии Рамблеру заявил политолог Александр Камкин, оценивая значение и скрытые мотивы грядущей встречи глав государств альянса.

Ранее американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что официальные лица НАТО всерьез опасаются, что сложные отношения с Трампом могут омрачить саммит в Турции. Тем не менее в руководстве блока надеются использовать мероприятие, чтобы «продемонстрировать единство с США и поддержку Украине». Интригу вокруг формата встречи подогрело и европейское издание Politico, по данным которого организаторы решили сократить рабочую программу до одной трехчасовой сессии — исключительно для того, чтобы американский лидер «не заскучал».

Говоря об ожиданиях от июльского саммита и его влиянии на международную безопасность, эксперт констатировал, что градус напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом продолжает расти.

Улучшения отношений со странами альянса Россией точно ожидать не стоит. Наоборот, сейчас в информационном пространстве идет, можно сказать, разгорание информационной истерии… Скорее всего, на саммите будут ритуальные заявления о помощи Украине, о выделении дополнительных средств. Кроме того, сейчас активно идет дискуссия в ряде европейских государств о размещении ядерного оружия — в частности, Литва хочет отменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия у себя на территории. А Финляндия уже сняла запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Таким образом, мы видим, что градус эскалации увеличивается, и становится все сложнее соблюдать хрупкий баланс предвоенного мирного состояния. Александр Камкин Политолог, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН

Оценивая сообщения о том, что формат саммита в Анкаре урезают до минимума ради психологического комфорта Трампа, политолог подчеркнул, что это не демонстрация снижения веса США, а вынужденная и продиктованная страхом капитуляция европейских лидеров перед колоссальной военной зависимостью от Вашингтона.

«Это вынужденные меры. Европейцы очень боятся остаться без американского финансирования, без американских поставок, потому что до 60% всего вооружения стран альянса — американского происхождения. А если брать спутниковую разведку, систему связи, то там доля доходит до 80%. Поэтому злить Трампа не хотят, крайне боятся, что Трамп скажет: "Разбирайтесь с Украиной сами, я ухожу". Поэтому вокруг него вот такие вот хороводы водить собираются».

Говоря о том, повлияет ли специфический стиль Трампа на итоговые документы и чего в этих условиях пытается добиться Киев, эксперт отметил, что, несмотря на жесткие требования Владимира Зеленского, НАТО ограничится лишь косметическими уступками США и дежурными обещаниями Украине.

Киев предупредили о шокирующих итогах саммита НАТО в Турции

«Больших сдвигов на саммите ждать не стоит, ведь Трамп прекрасно понимает, что европейцы без него никуда не денутся. Может быть, в угоду американскому президенту будут приняты какие-то формулировки, которые ему больше понравятся. Вместе с тем какого-то резкого расхода между европейцами и американцами на этом саммите я бы тоже не ожидал… Что же касается Украины, то она будет ставить такие цели: "больше денег, больше ада, больше участия" — таков принцип Зеленского. Будут просить дополнительное финансирование, будут требовать, чтобы Украину незамедлительно сделали государством-членом альянса. Но это маловероятно: все-таки европейцы любят поигрывать этой темой, но прямо вот здесь и сейчас Украину, конечно, в НАТО никто принимать не станет».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал «брачным консультантом» альянса по общению с президентом США Дональдом Трампом. Об ранее говорилось в материале Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.