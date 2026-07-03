«Начало конца»: Молдавии предрекли страшный политический кризис

Бывший министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук считает, что внезапный уход главы правительства Молдавии спровоцирует серьезный кризис и ударит по президенту Майе Санду. Об этом сообщает «Царьград».

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Он заявил, что «в соответствии со своими принципами и убеждениями» не может продолжить работу на этом посту.

Решению Мунтяну предшествовала череда крупных медийных скандалов. В частности, СМИ сообщили, что родственница Санду числилась пресс-секретарем в авиационной госкомпании, но вообще не появлялась на рабочем месте, получая около 6,8 тысячи долларов в месяц. Санду заявила, что узнала об этой истории из прессы и не считает себя виновной.

«Санду себя позиционирует как бескомпромиссного и чистого борца с коррупцией - такая комсомолка по-европейски <…>. И тут возникла эта серия скандалов», - заявил Пинчук.

По его мнению, Мунтяну, будучи выходцем из академической среды с хорошими связями в США и Европе, решил немедленно дистанцироваться от коррупционных скандалов, чтобы сохранить свое политическое имя.

Пинчук считает, что речь идет о полноценном системном кризисе власти. В Молдавии зарождается новая оппозиция - она не ориентирована на Москву, а выступает с проевропейских позиций, но при этом идет против действующего президента.

«Это, несомненно, начало конца Санду. Вопрос в том, кто её сменит», - подчеркнул Пинчук.

Аналитик заявил, что России не стоит просто пассивно ждать финала этого кризиса. По мнению Пинчука, Москве пора переходить к долгосрочным стратегиям, создавать самостоятельные гуманитарные проекты и системно работать с молдавским обществом, как это десятилетиями делают крупные западные фонды.