Шансы на проведение президентских выборов на Украине оценили

Шансы на проведение новых президентских выборов на Украине осенью крайне невысоки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По его словам, вопреки утечкам, свидетельствующим о планах офиса украинского президента организовать голосование, реальных признаков, свидетельствующих о таком намерении, пока не видно.

«Если выборы состоятся осенью, сейчас должна полным ходом идти предвыборная кампания, готовиться техническая и финансовая сторона. Особенно это важно в условиях продолжающегося военного конфликта, когда до половины граждан находятся либо за границей, либо на фронте, либо на российских территориях», — сказал эксперт.

При этом аналитик убежден: все публикации украинских СМИ на этот счет — это не случайные утечки, а направленный на расширение поддержки действующего президента Владимира Зеленского информационный шум.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Банковая обсуждает проведение президентских выборов осенью 2026 года из-за укрепления электоральных позиций Зеленского. Чиновники, как и сам глава государства, убеждены, что удары по России позволили сильно нарастить рейтинги действующей власти.