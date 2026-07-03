Одна страна выступила против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла

Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами Евросоюза ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, позиция Италии связана с отношением Ватикана к возможному включению патриарха Кирилла в санкционный список ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новых санкциях против России.

Кроме того, глава правительства Болгарии Румен Радев заявил о готовности воспользоваться правом вето при принятии 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, если они будут противоречить интересам страны.