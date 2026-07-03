Предстоящий саммит НАТО в Анкаре, по мнению французского еженедельника Le Journal du Dimanche, станет очередной демонстрацией стратегии, ведущей к эскалации. Несмотря на риторику о мире, истинной целью альянса становится закрепление долгосрочного военного присутствия и выделение многомиллиардных контрактов на закупку вооружений.

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«Настойчиво приписывая НАТО новую миссию, западные стратеги сами прокладывают путь к войне, которую, по их заверениям, стремятся предотвратить. Мира не добьешься ультиматумами Москве», — отмечает автор статьи.

Издание подчеркивает, что после 2022 года альянс, который еще недавно Эммануэль Макрон называл «клинически мертвым», получил второе дыхание, превратившись в идеологический и финансовый инструмент противостояния. При этом Европа оплачивает американское оборудование, фактически превращая Украину в передовой плацдарм НАТО.

Ключевым фактором неопределенности в этой стратегии остается позиция президента США Дональда Трампа. В отличие от европейских политиков, стремящихся к продолжению конфликта, американский лидер рассматривает ситуацию через призму реальных затрат и поиска переговорных решений.

Издание констатирует, что вместо обсуждения стратегии выхода из кризиса, страны НАТО продолжают выдвигать заведомо неприемлемые для Москвы условия, игнорируя успехи российской армии в Донбассе.