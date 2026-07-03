На юг Хайнаня обрушился тайфун "Майсак"

Тайфун "Майсак" достиг южного побережья островной провинции КНР Хайнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Стихия обрушилась на Линшуй-Лиский автономный уезд. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 23 м/с.

Пройдя через остров, во второй половине дня в субботу тайфун достигнет побережья Гуанси-Чжуанского автономного района КНР.

Тайфун "Майсак" стал первым для Китая в 2026 году.

Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), на острове Хайнань находятся около 20 тыс. российских туристов. Ассоциация рекомендовала им не купаться в море, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии.