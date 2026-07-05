С покушением на Ермолаева всплыла информация о беглом "батальоне Монако"

Солнечное место для сомнительных людей: 84 украинских олигарха, прозванных "батальоном Монако", скрываются на юге Франции. Об этом пишет британская Daily Mail, после того как убийца попытался взорвать уроженца Днепропетровска Вадима Ермолаева, подозреваемого в ряде мошеннических афер, и его любовницу с общим сыном возле их семейного гнезда стоимостью примерно 415 миллионов в пересчете на рубли.

Монако давно является любимым домом знаменитостей, аристократов и сверхбогатых, благодаря своему статусу налогового рая, залитого солнцем средиземноморского местечка и его репутации анклава без преступности. Расположенное на идиллической Французской Ривьере, гламурное княжество известно своими роскошными яхтами, элитными домами для отдыха и культовым, известным на весь мир, казино Монте-Карло, которое любил киношный Джеймс Бонд. Но кажущаяся безопасность и идеальное пространство этого суверенного города-государства были серьезно поставлены под сомнение на этой неделе после покушения на Ермолаева прямо в центре города. Ранее на этой неделе британская газета сообщила, что 58-летней Вадим Ермолаев находился со своей возлюбленной Анной Насобиной, 46 лет, и их 13-летним сыном во время нападения около 21 часа в понедельник. Насобиной оторвало обе ноги в результате взрыва на входе в их роскошный жилой дом, и сейчас она борется за жизнь в реанимации в больнице. Ей грозит самое страшное: потеря зрения, слуха и возможности говорить.

Главной подозреваемой является 39-летняя Анастасия Березовская, уроженка Украины, которую считают "вооруженной и опасной".

По информации издания, камеры сначала зафиксировали подозреваемую, которую видели "обходящей здание" пешком в этом районе в понедельник утром, прежде чем она вернулась, чтобы заложить бомбу. Когда нападавшая положила рюкзак с гайками и болтами у здания, семья, как сообщается, заходила на ближайшую парковку. Считается, что подозреваемая сидела на скамейке "примерно в 12 метрах от дома", ожидая появления своих целей, прежде чем взорвать устройство с помощью мобильного одноразового телефона в 20.58. Один из инсайдеров сказал: "Они явно были экспертами по обращению с взрывчатыми веществами, возможно, бывшие военные или полицейские".

"Это указывает на крайне сложную атаку, которая, вероятно, требовала дней и даже недель планирования", - пояснил один из собеседников газеты.

Появилось фото подозреваемой в подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако

Считается, что украинский магнат владеет всеми, кроме одной, из шести квартир в этом четырехэтажном здании 1920-х годов, которое на момент взрыва в остальном было полностью пустым. Также упоминается, что оно было резиденцией его любовницы, которая в основном проживала в Лондоне. Источник из Монте-Карло сказал:

"Княжество полно гнезд любви, и это было классикой. Обычно их очень трудно найти другим, те, кто арендует, заполняют договоры с помощью третьих лиц, чтобы их собственные имена не были связаны с объектом". По версии следствия, стремление к более высокой безопасности стало одной из причин, по которой Ермолаев переехал в Монако. Один из украинских богачей, живущий в княжестве, сказал, что магнат был "одержим безопасностью". "Вадим жил на лезвии бритвы", - сказал он французскому изданию Le Monde.

Это лишь верхушка мутного айсберга, которым является Французская Ривьера, которая, хотя и в значительной степени защищена от насильственных преступлений, полностью прогнила от коррупции. В последние годы на Ривьере произошло множество скандалов, включая обвинения в отмывании денег мафиозными бандами, включая некоторые из Украины. Существует несколько версий о причинах того, почему миллиардер стал целью: от следа украинской СБУ и мести за участие в предполагаемой схеме мошенничества в колл-центрах, до "сведения счетов" гангстерами. Но одно можно сказать точно: покушение на Ермолаева приоткрыло мутный мир коррупции, уклонения детей украинских олигархов от призыва и так называемой офисной преступности, простирающийся по всему Лазурному берегу. Более 80 нашедших убежище в княжестве сверхбогатых украинских жителей, известны службам безопасности как "Батальон Монако". Бизнесмены, дипломаты, футбольные руководители и даже депутаты бежали на юг Франции из Украины. Теперь они живут на Французской Ривьере в виллах с высоким уровнем безопасности, водят спортивные автомобили и суперъяхты, ведя свои мрачные дела под солнцем Средиземноморья. Площадь княжества составляет примерно два квадратных километра, здесь проживает около 40 тысяч человек, что является второй по величине по количеству населения карликовых стран в мире после Ватикана. Монако в основном опирается на соседнюю Францию для военной обороны, но имеет значительное полицейское присутствие для своего скромного размера: это около 500 офицеров, крупнейшая численность на душу населения в мире. Принц Альбер II, правитель Монако, пообещал бороться с коррупцией при поддержке французских властей, но его попытки пока не увенчались успехом.

Между тем

Источники в сфере безопасности сообщили DM в субботу, что "сведение счетов" между гангстерами сейчас является предпочтительным направлением расследования. Источники утверждают, что насильственная атака напрямую связана с сетью мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которые якобы использовались для проведения крупных финансовых мошенничеств по всей Европе. Семья Ермолаевых, согласно обвинениям, сыграла значительную роль в этой схеме, и масштабное общеевропейское расследование, по сообщениям, было сосредоточено вокруг олигарха. Его старший сын, Артур, 35 лет, был арестован на Кипре в конце прошлого года за участие в предполагаемой схеме. Он был освобожден в апреле этого года под залог около 7 миллионов евро и сейчас живет в Израиле, который не экстрадирует преступников, разыскиваемых за рубежом. Однако другие участники схемы столкнулись с гораздо более худшей участью. Например, бизнесмен Игорь Комаров, 28 лет, был похищен, подвергнут пыткам, убит и расчленен во время отпуска на Бали в марте. Источник в службе безопасности сообщил: "Убийцы так и не были найдены. Это дает представление о том, с какими врагами сталкивается Ермолаев".