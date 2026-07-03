Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров считает, что доходы от международного наркотрафика активно используются украинским властями для создания теневого бюджета. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в СМИ появилось информация, что румынские таможенники перехватили партию кокаина общим весом 75 килограммов. Отмечалось, что запрещенный груз обнаружили в трюме судна, перевозившего зерно из Одесской области. При досмотре таможенники нашли 15 спрессованных брикетов, на каждом из которых было напечатано изображение Владимира Зеленского.

По мнению Шурова, этот инцидент отражает общий уровень криминализации украинской экономики, где теневые доходы фактически вышли на государственный уровень. Врач отметил, что подобные схемы позволяют аккумулировать огромные неучтенные средства.

«Естественно, наркотрафик активно используется для пополнения чёрной кассы. На Украине уже легализовали медицинский каннабис, что является частью этой цепочки», - сказал Шуров.

Также он заявил о связях Киева с международными преступными группировками. По словам Шурова, в зоне боевых действий было зафиксировано присутствие членов иностранных наркокартелей. По словам эксперта, за их услуги украинская сторона расплачивается современными технологиями и поставками беспилотников.