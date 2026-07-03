Появилось фото подозреваемой в подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако

Интерпол опубликовал фотографию женщины, которая подозревается в совершении взрыва возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

На фото изображена женщина с темными волосами до плеч. Она одета в белую футболку в полоску. На правой руке у женщины большая татуировка.

Имя подозреваемой - Анастасия Березовская. Она является гражданкой Украины 1987 года рождения. В последнее время проживала в Германии, владеет немецким языком.

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Согласно базе данных, Березовская разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывного устройства.

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Взрыв прогремел вечером 29 июня. Ранения получил сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина (ей оторвало ноги) и их 13-летний сын.

Изначально полиция разыскивала мужчину. Но позже стало известно, что исполнителем покушения могла быть женщина, переодетая в мужчину. После преступления она сбежала во французскую коммуну Босолей.