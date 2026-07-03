Парламент Армении ограничил право на голосование у части граждан

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял инициированные правящей партией "Гражданский договор" поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз оседлости для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Трансляция с заседания велась на YouTube-канале заксобрания.

"Предлагается установить, что право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, а в случае внеочередных выборов и референдумов - на 28-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730", - сказала соавтор изменений Алхас Казарян, представляя проект.

Эти изменения не затрагивают граждан, несущих дипломатическую или иную государственную службу за рубежом, членов их семей, а также граждан, обучающихся в высших учебных заведениях.

Между первым и вторым чтением в уже принятый проект было добавлено положение, согласно которому определение сроков пребывания на территории республики будет осуществляться со стороны правоохранительных органов посредством фиксации факта пересечения границы. Эта информация посредством электронных платформ будет передаваться в реестр избирателей.

Правительство в свою очередь поддержало эти изменения, о чем сообщила министр внутренних дел Арпине Саркисян.

Позиция оппозиции

Депутат от крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян выразил мнение, что правящая партия таким образом пытается сократить число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, поскольку по итогам парламентских выборов не получила необходимое число голосов для реализации конституционных изменений.

"Выдвинутый на референдум акт принимается, если за его принятие проголосовало более половины участвовавших в голосовании граждан, но не менее чем четверть от общего числа имеющих право голосовать граждан <...>. Под соусом ослабления влияния других государств сокращают общее число имеющих право голосовать граждан, вследствие чего снижается и необходимая для референдума четверть", - сказал он.

Секретарь фракции "Армения" Арцвик Минасян указал, что положения законодательных изменений противоречат конституции, в связи с чем оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы обжаловать принятие законопроекта.