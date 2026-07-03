Североатлантический альянс не решится объявить России прямую войну из-за Украины. По мнению автора китайского портала Baijiahao, руководство НАТО предпочло выбрать стратегию ведения боевых действий чужими руками, так как боится катастрофических для Европы последствий прямого столкновения с Москвой.

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«Если бы Североатлантический альянс хотел воевать с Россией, он бы уже придумал для этого предлог. Однако, очевидно, он этого не хочет, и лишь продолжает поставлять деньги и оружие Украине», — отмечает автор публикации.

В материале подчеркивается, что громкие заявления европейских политиков — вроде инициатив президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск или предложений бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера — оказались пустой риторикой. В реальности европейские столицы опасаются ввязываться в конфликт, осознавая, что их армии не готовы к противостоянию с Россией.

«Россия обладает возможностью уничтожить целую планету, но это не в интересах ни одной из сторон. Альянс не осмелится вмешаться, он не может позволить себе потери. Поэтому он позволяет нести эти потери Украине», — подчеркивается в статье.

Китайский аналитик делает вывод, что сдерживающим фактором для Запада является не только российский военно-промышленный комплекс и стратегическая глубина страны, но и наличие гиперзвукового вооружения, а также ядерного арсенала. Именно этот «дамоклов меч», по версии автора, заставляет Вашингтон и его союзников избегать полномасштабного вмешательства, предпочитая наблюдать за ходом событий со стороны.