Трамп накануне 250-летия США выступит с речью на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп накануне празднования 250-летия независимости страны выступит у горы Рашмор в Южной Дакоте, сообщили в Белом доме.

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Рядом с 18-метровыми барельефами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна американский лидер примет участие в мероприятии Freedom 250.

Выбор места - не случайность. Трамп не раз давал понять, что ставит себя в один ряд с величайшими лидерами нации, а республиканские союзники президента вносили в Конгресс законопроект о добавлении его к четырем историческим фигурам на горе Рашмор.

В субботу Трамп вернется в Вашингтон, где вечером на Национальной аллее проведет "масштабный митинг", который считается главным событием праздника. Мероприятие, как обещают организаторы, будет сопровождаться пролетом военных самолетов и грандиозным фейерверком, который президент назвал "крупнейшим в мире".

"Я собираюсь выступить с действительно длинной речью, чтобы показать, что я способен на все", - заявил накануне Трамп, комментируя предстоящее выступление в условиях аномальной жары.

По прогнозам синоптиков, в столице в День независимости ожидается до 41 градуса по Цельсию.