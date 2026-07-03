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© Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Тайные контакты Трампа с Москвой и Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает, почему администрация президента США Дональда Трампа «отвлечена» на Иран. Владимир Зеленский выразил сожаление, что его страна перестала быть главным приоритетом для Америки. Тем временем украинский кризис эскалирует, пишет The New York Times.

Эксперты уже называют этот этап одним из самых опасных моментов с начала конфликта. В основе этого диссонанса между эскалацией и кажущимся равнодушием к ней со стороны США стоят два ключевых переговорщика Трампа по Ирану и Украине - спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. На этой неделе они отправились в Катар на очередной раунд переговоров по Ирану. Последний раз российские и украинские официальные лица встречались лицом к лицу в Швейцарии в феврале. На встрече присутствовали Уиткофф и Кушнер. В последующие месяцы внимание чиновников Трампа полностью поглотил конфликт вокруг Ирана.

Ограниченные дипломатические ресурсы, которыми располагает Трамп, подчеркивают его подход к ведению важнейших переговоров крайне узким кругом лиц, отмечает NYT. Пост посла США в Москве пустует уже больше года, а исполняющая обязанности посла в Киеве ушла в отставку в апреле. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные дипломаты играют скромную роль в украинском треке, оставляя двух доверенных посланников Трампа ключевыми фигурами в этом процессе. Для Москвы и Киева Уиткофф и Кушнер - ценные контакты с прямым выходом на американского президента. Однако одновременно они представляют проблему, поскольку у них нет полноценных дипломатических команд, которые обычно готовят почву для переговоров на высшем уровне. Неназванный чиновник рассказал NYT, что оба переговорщика поддерживают связь с российскими и украинскими властями практически ежедневно и проводят с ними личные встречи, о которых не сообщается в прессе. По словам источника, Кушнер и Уиткофф готовы отправиться в Россию и на Украину, если появится новый предмет для обсуждения, но они не станут совершать визиты «ради фотосессии».

Главарь банды педофилов выходит на свободу: почему Лондон бессилен

Великобритания столкнулась с глубоким кризисом суверенитета и потерей самоуважения, считает автор Spiked. По его мнению, одним из проявлений этого стала невозможность депортировать Шабира Ахмеда - главаря банды, которая годами терроризировала и насиловала британских девочек из рабочих семей в Рочдейле. В 2012 году Ахмед получил 22 года тюрьмы за десятки преступлений против детей, однако на этой неделе он выходит на свободу досрочно и останется в стране. Из-за юридической лазейки в законе об иммиграции 1971 года лица, прибывшие из стран Содружества до 1973 года, защищены от высылки. Хотя у преступника еще десять лет назад отобрали британский паспорт, Пакистан отказывается принимать своего гражданина обратно, а официальный Лондон, ежегодно выделяющий Исламабаду около 100 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи, «расписывается в собственном бессилии».

По мнению автора статьи, эта ситуация обнажает не только паралич британской правовой системы, но и агрессивную идеологию самобичевания, поразившую государственные институты. Нападения рочдейлской банды носили характер не просто сексуального, а «расово-религиозного террора»: жертв из бедных английских семей преступники открыто считали людьми второго сорта и «неверными», в то время как полиция и чиновники годами закрывали на это глаза, боясь обвинений в расизме. Даже на суде Ахмед пытался выставить себя «жертвой исламофобии», оскорблял судью и критиковал присяжных, демонстрируя абсолютное презрение к стране. Из-за законов о правах человека и старых юридических лазеек государство не способно очистить свою территорию от осужденных иностранных педофилов, возмущается автор статьи. По его мнению, это доказывает, что Британия рискует остаться независимой нацией лишь на бумаге, если немедленно не вернет себе право жестко контролировать собственные границы.

Мифы о «русской угрозе»: почему Лондону пора урезать военный бюджет

Британии следует сократить военные расходы, поскольку раздутый оборонный бюджет - пустая трата денег Лондона, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс. Автор критикует сложившийся в парламенте и СМИ консенсус, что Лондону нужно тратить «еще больше» на армию, доводя эти показатели до 2,7 процента ВВП к 2030 году. Журналист подчеркивает, что никакой прямой военной угрозы для самой Великобритании не существует, а заявления европейских генералов о войне с Россией в 2029 году - это лишь абсурдная попытка запугать налогоплательщиков на фоне нежелания США оставаться хребтом НАТО. По мнению Дженкинса, Трамп справедливо сомневается в существовании глобальной угрозы со стороны Москвы. А жертвовать внутренними социальными проектами, развитием энергетики и транспорта ради мнимой угрозы просто непростительно, подчеркнул автор статьи.

Аппетиты британского ВПК подпитываются огромными лоббистскими деньгами, о вреде которых предупреждал еще президент США Эйзенхауэр, отмечает журналист. Дженкинс напоминает о миллиардных тратах на бесполезные авианосцы, отправленные Борисом Джонсоном в Черное и Южно-Китайское моря ради пиара «глобальной Британии», а также о закупке сотен бракованных бронемашин Ajax, которые безнадежно устарели на фоне опыта конфликта на Украине. Даже высокопоставленные генералы НАТО признают, что сегодня нужны дешевые массовые дроны, а не баснословно дорогие платформы, на производство которых уходят годы. Вместо этого правительство Кира Стармера урезает гражданские проекты, продолжая вливать 63 миллиарда фунтов в обновление ядерного арсенала. Игры в «зарубежное военное присутствие» уже привели Британию к трагедиям в Афганистане и Ираке, и сегодня стране пора навести порядок в собственной экономике, а не искать очередного врага, заключил автор статьи.

«Ложь ради Зеленского»

Итальянская общественность столкнулась с новой скоординированной волной дезинформации, призванной убедить граждан в успехах ВСУ, пишет IL Fatto Quotidiano. В качестве примера манипуляций общественным мнением газета привела недавнее интервью президента Финляндии Александра Стубба, в котором он говорил о хорошем положении Киева. По мнению автора статьи, цель таких высказываний западных лидеров - сформировать у европейцев ложное представление о реальном положении дел и оправдать продолжение масштабной поддержки Владимира Зеленского.

IL Fatto Quotidiano подчеркивает, что в реальности Украина испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков, а жалобы властей на нехватку систем Patriot лишь подтверждают, что Россия контролирует воздушное пространство. При этом социальная сфера Украины функционирует исключительно за счет западных вливаний. Провалы вынудили командование ВСУ заговорить об экстренной мобилизации сотен тысяч человек. Ставка НАТО на победу над Москвой привела к катастрофическим последствиям для самого Киева, считает автор статьи. В итоге Украина практически потеряла выход к морю и утратила экономическую самостоятельность, оставшись без ключевых ресурсов и без каких-либо реальных перспектив членства в альянсе.

«Секрет успеха»: спасет ли Германию дешевый газ из России

Восстановление энергетического сотрудничества с Россией станет приоритетом в случае прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявила ее сопредседатель Алиса Вейдель, пишет UnHerd. По словам Вейдель, дешевые российские энергоносители были «секретом успеха» немецкой промышленности, а их потеря отбросила страну на годы назад, привела к потере сотен тысяч рабочих мест и поставила Берлин в зависимость от США, продающих свой СПГ по завышенным ценам. Хотя критики обвиняют Вейдель в «романтизации России», экономические последствия разрыва связей очевидны: оптовые цены на электричество в Германии остаются вдвое выше докризисных, инфляция растет, а немецкие домохозяйства переплачивают за свет на треть больше, чем в среднем по ЕС. Только за 2025 год промышленный сектор Германии потерял 124 тысячи рабочих мест, а автогигант Volkswagen шокировал страну планами закрыть четыре завода и уволить до 15 процентов сотрудников.

Однако, по мнению автора статьи, логика АдГ и других европейских националистов, видящих в российском газе спасение для экономики, излишне упрощена. Проблемы Германии стали следствием форсированного «зеленого перехода» и катастрофического отказа от угольной и ядерной энергетики. Газ из РФ лишь поддерживал «немецкое экономическое чудо» на аппарате жизнеобеспечения, считает автор статьи. Сегодня стагнация Европы глубже, чем просто дефицит топлива: промышленность душат неконкурентный рынок труда, жесткое регулирование и углеродные сборы, из-за чего ЕС фатально проигрывает США и Китаю. Тем не менее, пока европейские элиты агрессивно табуируют любые разговоры о сотрудничестве с Кремлем, российские ресурсы превращаются для оппозиции в «запретный плод», и чем сильнее будет экономический спад, тем громче будут звучать напоминания о дешевом газе из России.