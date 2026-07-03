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МИД Китая ответил на обвинения США в незаконном рыболовстве

ТАСС

Китай не занимается незаконным рыболовством и считает подобные обвинения со стороны США политической манипуляцией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

МИД Китая ответил на обвинения США в незаконном рыболовстве
© РИА Новости
"Так называемое заключение, сделанное Соединенными Штатами на основании их внутреннего законодательства, не соответствует объективным фактам и не имеет оснований в международном праве. Его цель - злонамеренно препятствовать развитию китайского морского рыболовства", - сообщил он на брифинге, комментируя выпущенный властями США доклад, в котором Китай обвиняется в незаконном промысле.

Как подчеркнул Го Цзякунь, подобные обвинения со стороны Вашингтона - это "откровенная политическая манипуляция", в связи с которой Пекин выражает решительный протест. По его словам, Китай ответственно подходит к вопросу, касающемуся пресечения незаконного рыболовства, проявляет к подобным нарушениям "абсолютную нетерпимость".

Го Цзякунь напомнил, что в КНР существует комплекс соответствующих законов, позволяющих китайской стороне занимать лидирующую позицию в плане выполнения ее региональных обязательств в области рыболовства. Он напомнил, что в апреле 2015 года Китай официально присоединился к Соглашению о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Официальный представитель подчеркнул, что Пекин активно содействует решению вопросов в области охраны рыбных ресурсов.

"В то же время США имеют, можно сказать, печально известную репутацию в области незаконного рыболовства, уничтожения морских ресурсов и загрязнения морской среды", - добавил Го Цзякунь.

В качестве примера он привел случаи, когда Соединенные Штаты превышали дозволенную квоту на вылов. Как уточнил Го Цзякунь, на этом фоне Китай продолжает вносить позитивный вклад в развитие международного рыболовства, в том числе в плане "поддержания порядка" в акваториях Арктики.