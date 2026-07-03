Рютте стал главным переговорщиком НАТО в споре с Трампом

В НАТО рассчитывают на генерального секретаря Марка Рютте как на ключевого посредника в отношениях альянса с президентом США Дональдом Трампом. По данным Reuters, один из высокопоставленных дипломатов альянса в разговоре с агентством назвал Рютте человеком, который помогает сглаживать напряжение между Вашингтоном и союзниками.

Дипломат в неофициальной форме сравнил роль Рютте с работой консультанта по семейным отношениям. Смысл этой оценки в том, что именно генсек НАТО должен добиваться расположения Трампа и удерживать альянс от нового публичного конфликта с США. Такое ожидание особенно важно перед саммитом НАТО в Анкаре.

Главная линия напряжения связана с оборонными расходами. Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточный вклад в безопасность альянса и требовал повышения расходов на оборону до 5% ВВП. Для многих стран НАТО такая планка означает резкое увеличение военных бюджетов и пересмотр долгосрочных финансовых планов.

Reuters отмечает, что Рютте уже выстраивал коммуникацию с Трампом через демонстрацию роста оборонных расходов европейских стран и Канады. Генсек НАТО также подчеркивал, что союзники наращивают военные бюджеты из-за угроз безопасности и готовы закрывать пробелы в оборонных планах альянса.

Саммит в Анкаре должен стать проверкой этой линии. Союзникам предстоит показать Трампу, что Европа и Канада готовы брать на себя большую часть оборонной нагрузки, сохранять поддержку Украины и одновременно не допустить раскола внутри НАТО. Для Рютте эта встреча станет одной из ключевых дипломатических задач на посту генсека альянса.

Добавим, что НАТО пытается заранее снять риск нового конфликта с Вашингтоном. В альянсе понимают, что без США его военная и политическая конструкция остается уязвимой, поэтому Рютте фактически отводится роль главного переговорщика с американским президентом.