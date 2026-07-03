Опубликованы кадры с похорон верховного лидера Ирана

В Тегеране начались похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, гроб с его останками доставлен в религиозный комплекс «Мусалла имама Хомейни». Кадры с церемонии опубликовал YouTube-канал Mirror Now.

На видео сотни скорбящих граждан Ирана молятся рядом с гробом, покрытым зеленой тканью. После началась церемония прощания для приехавших делегаций.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран ожидает заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на церемонию прощания с Хаменеи.