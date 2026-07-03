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Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США

Газета.Ruиещё 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Кеннеди был "вторым по привлекательности" главой государства. Соответствующее заявление он сделал в интервью второй леди Соединенных Штатов Уше Вэнс для ее подкаста Storytime.

Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США
© Газета.Ru

По словам американского лидера, Джон Кеннеди являлся "отличным, красивым парнем". Он считает, что этот политик был "вторым по привлекательности" президентом в истории США.

При этом Трамп не уточнил, кто, по его мнению, находится на первом месте.

Накануне президент Трамп в интервью американскому телеканалу CNBC назвал себя "лучшим президентом в истории Израиля". Это заявление политика прозвучало на фоне напряженности в его отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после прекращения огня в Иране и разногласий по поводу Ливана.

27 июня Трамп представил себя в виде атланта, который держит на своих плечах Землю. Соответствующее изображение глава Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.