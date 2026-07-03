Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальных сетях.

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"Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти", - говорится в заявлении Мунтяну.

Премьер поблагодарил министров, их команды и всех, кто работал "профессионально и добросовестно". При этом он подчеркнул, что продолжит служить стране независимо от того, какую должность будет занимать.

"Я считаю, что долг перед страной связан не с должностью, а с приверженностью своим обязательствам", - добавил он.

Мунтяну занял пост премьер-министра Молдавии 31 октября 2025 года. За него проголосовали 55 депутатов правящей Партии действия и солидарности (PAS). Глава государства Майя Санду поставила перед ними задачу довести до конца реформы, необходимые для вступления страны в Евросоюз.

До назначения на высший государственный пост 61-летний Мунтяну был известен прежде всего как успешный экономист и предприниматель с международным опытом. Он окончил физфак МГУ, а затем получил степень в Колумбийском университете. Работал во Всемирном банке в Вашингтоне, возглавлял представительство американского инвестфонда Western NIS Enterprise Fund в Молдавии, а затем более 20 лет прожил на Украине, руководя департаментом прямых инвестиций в компании Dragon Capital.

Примечательно, что политик имеет гражданство не только Молдавии, но и Румынии, и США. Сам он называл себя "американцем молдавского происхождения", подчеркивая, что наличие нескольких паспортов не противоречит законодательству республики.

Согласно конституции, обязанности главы кабинета до утверждения нового состава правительства должен исполнять его заместитель.