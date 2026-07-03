Принцесса Диана предполагала, что погибнет в автокатастрофе или будет застрелена, как Джанни Версачи. Источник рассказал RadarOnline, что Диана узнала о гибели модельера, пребывая на яхте с Додди Аль-Файедом. Его охранник застал её смотрящей вдаль. Посидев немного в тишине, Диана задалась вопросом: «Как думаешь, они поступят со мной точно так же?».

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Принцесса была уверена, что погибнет от рук королевской семьи. Её домыслы доказывает ещё один тревожный случай. Однажды, путешествуя по Италии с другом Роберто Девориком, Диана увидела портрет принца Филиппа и пришла в ярость. Она закричала: «Он меня ненавидит. Он меня действительно ненавидит и хотел бы, чтобы я исчезла». Позднее она заявила Деворику, что погибнет в инсценированной аварии.

В ответ бизнесмен спросил, почему Диана не путешествует с охраной. Она же назвала Роберто наивным и добавила, что королевская охрана, на которую она на тот момент имела право, следит за ней, а она устала от шпионов.