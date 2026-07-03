Покушение в Монако: определена главная подозреваемая по делу Ермолаева

Французские следователи определили главную фигурантку резонансного покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако. Как сообщает телеканал France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ключевой подозреваемой оказалась 30-летняя выходка из Украины, которая на данный момент проживает на территории Германии.

В эфире телеканала уточнили, что именно эта женщина рассматривается как основной исполнитель или организатор взрыва, в результате которого пострадал украинский олигарх, а также члены его семьи. Источники подчеркивают, что возраст предполагаемой злоумышленницы составляет около 30 лет, а ее гражданская принадлежность изначально вывела следствие на украинский след.

Ранее сообщалось, что первый замглавы СБУ Александр Поклад мог курировать покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.