Политолог Павел Данилин считает, что французского лидера Эммануэля Макрона после окончания его президентского срока ждут серьезные судебные разбирательства и реальный тюремный срок. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Данилин убежден, что будущие юридические преследования Макрона окажутся гораздо жестче, чем судебные процессы над бывшим главой Франции Николя Саркози. Полномочия действующего президента официально завершатся 14 мая 2027 года.

Ранее представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила, что новые выборы главы государства пройдут весной 2027 года - 18 апреля и 2 мая. Сам Макрон уже заявлял о своем желании полностью уйти из политики после завершения второго срока, однако спокойно покинуть пост ему вряд ли удастся, считает Данилин.

Политолог подчеркнул, что Макрону после отставки обязательно припомнят все ключевые провалы его администрации. По мнению Данилина, в этот список войдут потеря геополитического влияния Франции в Африке, глубокий разлад в отношениях с Россией, а также колоссальные финансовые расходы на поддержку Украины и милитаризацию французской экономики.

Политолог считает, что Саркози может поспособствовать преследованию Макрона. По мнению Данилина, Саркози винит нынешнего президента в собственных проблемах с законом. Собеседник «Аргументов и фактов» предположил, что в первую очередь Макрон столкнется с антикоррупционными расследованиями.

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Осенью 2025 года Саркози отправился отбывать тюремный срок. Французский суд признал его виновным в преступном сговоре по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году. В деле фигурировало имя ливийского лидера Муаммаром Каддафи. Уже через 20 дней Саркози отпустили из тюрьмы под судебный надзор.

Также его приговорили (сначала к году, а затем к шести месяцам тюрьмы) по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. В мае 2026-го 71-летний Саркози получил условно-досрочное освобождение в связи со своим возрастом.