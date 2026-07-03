Экс-королева красоты заявила, что Эпштейн отбирал «свежее мясо» на конкурсах Трампа

55‑летняя Беатрис Кеул, экс‑королева красоты, утверждает, что ныне покойный Джеффри Эпштейн использовал конкурсы красоты Дональда Трампа для охоты на юных девушек, которых он, по словам Кеул, считал «свежим мясом». Об этом сообщает RadarOnline.

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Речь идёт о конкурсе «Американская мечта» 1993 года. Беатрис, в прошлом участница конкурсов «Мисс Швейцария» и «Мисс Европа», рассказала в интервью Punchup, что отбор участниц был неслучайным: девушек принуждали к частным встречам и подталкивали к общению с незнакомыми мужчинами — в этом, по её словам, участвовали Эпштейн и ещё один предполагаемый преступник из модельного бизнеса.

Конкурс Кеул назвала «игровой площадкой» для влиятельных мужчин с нездоровыми наклонностями и призналась, что ей повезло оттуда вырваться.

«Они точно знали, чего хотят. Я была свежим мясом», — сказала Кеул, подразумевая Эпштейна и других «хищников».

Как утверждает Беатрис, конкурс служил своего рода инструментом для отбора самых привлекательных девушек и втягивания их в преступную схему Эпштейна. Финансист, по её воспоминаниям, ради участия в эксклюзивных вечеринках в Мар‑а‑Лаго заманивал начинающих моделей обещаниями оплатить перелёты и проживание.

Дональд Трамп приобрёл организацию «Мисс Вселенная» в 1996 году. В 2015 году, объявив о планах баллотироваться в президенты, Трамп продал эту организацию.