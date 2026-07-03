Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в регионе сложилась взрывоопасная ситуация из-за отказа Молдавии от дипломатии и диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Красносельского, Кишинев перешел к политике угроз, шантажа и давления на Тирасполь. Он отметил, что такой курс реализуется с согласия некоторых международных посредников.

Глава Приднестровья заявил о многолетней деградации диалога и фактической заморозке цивилизованного процесса урегулирования конфликта. По его мнению, виной всему односторонние и агрессивные подходы молдавских властей.

«Из-за этого количество проблем растет как снежный ком», - подчеркнул Красносельский.

По его мнению, если отношения Кишинева и Тирасполя продолжат развиваться в том же ключе, последствия для региона будут катастрофическими.

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Ранее бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон предложил превратить реинтеграцию страны в главную национальную идею. По мнению политика, для достижения этой цели официальному Кишиневу необходимо срочно изменить подход к Приднестровью. Додон подчеркнул, что властям нужно полностью отказаться от «экономического и энергетического шантажа» региона и как можно скорее сесть за стол переговоров с Тирасполем.