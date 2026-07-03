В НАТО решили создать многомиллиардный банк для военных проектов

На предстоящем саммите альянса в Анкаре будет представлен проект нового кредитного учреждения для финансирования военных программ с капиталом до 133 млрд долларов, пишет Reuters.

Канадский премьер-министр Марк Карни планирует представить инициативу на встрече глав государств в Турции, передает ТАСС.

Ожидается, что первоначальный взнос Канады составит 1,7 млрд долларов, а общий фонд учреждения достигнет 133 млрд долларов. Эти средства пойдут на выдачу льготных займов для оборонных проектов.

Учредителями структуры могут стать до 19 государств альянса, однако на первом этапе их будет около десяти. Штаб-квартиру разместят в одном из крупных канадских городов. При этом Британия, Германия и Нидерланды отказались участвовать в формировании организации.

Услугами финансовой организации смогут воспользоваться до 40 стран. Однако точные сроки запуска пока неизвестны, поскольку национальные правительства должны ратифицировать устав. Как отмечают журналисты издания The Globe and Mail, «на это уйдут месяцы».

Саммит НАТО пройдет 7 и 8 июля в турецкой столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании рассматривали возможность учреждения специального банка для поддержки оборонных проектов.

В прошлом году премьер-министр Канады Марк Карни пообещал довести военные расходы страны до стандарта альянса в 2% ВВП.

редставители командования НАТО призвали участников предстоящего саммита в Анкаре нарастить инвестиции в оборону.