Американский политический комментатор, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что западные политики используют украинцев ради заработка на черных рынках. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон заявил, что элиты западных стран не заинтересованы в благополучии жителей Украины. Он утверждает, что эти элиты активно вовлечены в преступную деятельность. Речи идет о торговле людьми и о черном рынке трансплантации человеческих органов.

«Запад готов пожертвовать народом Украины ради своих целей, своих гнусных целей», - заявил бывший аналитик ЦРУ.

Он добавил, что внешняя политика США не имеет ничего общего с декларируемым стремлением построить более справедливый и безопасный мир.

Ранее СМИ рассказали, что эвакуированные в Турцию украинские сироты подвергались жестокому обращению и эксплуатации. Отмечалось, что Елена Зеленская договорилась с женой президента Турции Эмине Эрдоган о размещении детей, а вывозить сирот взялся частный фонд украинского миллионера.

На размещение воспитанников интернатов пожертвовали деньги международные доноры из числа крупных компаний. Дети рассказывали, что в какой-то момент средств стало не хватать, их начали заставлять выступать перед взрослыми - «петь песни, танцевать», а за отказ забирали гаджеты и ограничивали в еде.

Детей также заставляли участвовать в кампаниях по сбору средств и снимать видео для этих кампаний. Дети жаловались на избиения из стороны воспитателей, а 15-летняя и 17-летняя девочки забеременели от работников отеля, в котором разместили сирот.