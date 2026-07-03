Япония подтвердила сохранение санкций против России и поддержку Украины

Япония подтвердила, что продолжит поддержку Украины и санкции против России в координации с международными партнерами. Об этом заявили по итогам встречи министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Токио.

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Переговоры прошли 1 июля и продолжались около 115 минут. Стороны провели встречу, совместное заявление для прессы и рабочий ужин. Отдельно министры подписали и обменялись нотами по проекту грантовой помощи для программы стипендий развития человеческих ресурсов.

Мотэги заявил, что позиция Японии в поддержке Украины не изменится. Он также подчеркнул принцип, согласно которому попытки одностороннего изменения статус-кво силой не должны допускаться. В японском МИД указали, что для достижения справедливого и прочного мира в Украине Токио продолжит поддержку Киева и санкции против России совместно с международным сообществом.

Украинская сторона использует японское направление не только как дипломатический, но и как экономико-технологический ресурс. В рамках визита Сибига также обсуждал развитие политического диалога, восстановление Украины, безопасность и сотрудничество в новых технологиях. Киев отдельно заявлял о готовности развивать с Японией взаимодействие в сфере беспилотных систем, с учетом украинского опыта их применения.

Япония при этом остается ограничена собственными правилами в сфере военного экспорта, поэтому ее поддержка чаще строится вокруг санкций, финансовой помощи, восстановления, нелетального содействия и технологической кооперации. Следующим этапом станет практическое наполнение договоренностей: образовательный грант, проекты восстановления, координация санкций и возможные форматы сотрудничества в сфере безопасности.

Практический смысл заявления состоит в том, что Япония сохраняет себя в западном санкционном контуре, несмотря на географическую удаленность от европейского театра конфликта. Для России это означает продолжение давления со стороны страны G7: ограничения, политическая координация с союзниками, поддержка Украины и участие в программах восстановления.